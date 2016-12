Violenza sessuale in strada: blocca ai fianchi e palpeggia una donna, poi fugge

Violenza sessuale in strada nel tardo pomeriggio del 28 dicembre, a Milano, intorno alle sei e venti. La zona è quella periferica di Quinto Romano, in particolare via Tofano. La vittima è una donna italiana di 41 anni che, in quel momento, stava rientrando a casa.

Quando la 41enne è arrivata nei pressi del civico 8 della via, quello delle note "tre torri" che il comune di Milano ha intenzione di demolire e ricostruire, è stata aggredita alle spalle da un uomo, probabilmente straniero, che le ha bloccato i fianchi e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime.

La vittima ha cercato di divincolarsi per sfuggire alla presa ed è anche riuscita a pigiare alcuni citofoni del cancello per chiedere aiuto. Il bruto, a quel punto, ha deciso di darsi alla fuga. La polizia si è precipitata sul posto e ora indaga sull'episodio. La donna è stata accompagnata dai sanitari del 118 al pronto soccorso della Mangiagalli in codice giallo.