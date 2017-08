Sotto l'effetto di alcol, spaccano specchietti e devastano le auto in sosta

Prima hanno danneggiato diverse auto in sosta in via Benedetto Cacciatori, nel quartiere milanese di Quarto Cagnino. Poi, quando la polizia è arrivata per bloccarli, si sono accasciati per terra, quasi nudi, e - secondo alcuni abitanti della zona, che li hanno sentiti dalle finestre - avrebbero urlato frasi sconnesse e invocazioni ad Allah.

E' successo intorno alle sei di mattina di giovedì 3 agosto. La polizia è arrivata con diverse pattuglie dopo essere stata contattata da alcuni residenti nella via, preoccupati perché i due uomini - di origine nordafricana - avevano divelto diversi specchietti retrovisori di autovetture parcheggiate e, probabilmente, avrebbero continuato lungo tutta la strada. Completamente fuori di sè, erano sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno fatto alzare da terra i due, che mostravano alcuni segni di alterazione, e li hanno accompagnati in questura per l'identificazione. La loro posizione è attualmente al vaglio degli uffici di via Fatebenefratelli.

(foto Andrea Crocioni)