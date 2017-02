Vandali al Parco delle Cave: incendiata la Madonnina

Atto vandalico al Parco delle Cave nella giornata del 13 febbraio. La denuncia arriva via Facebook nel gruppo di discussione di coloro che frequentano abitualmente il polmone verde della zona di Baggio.

Ignoti hanno appiccato il fuoco e bruciato l'edicola che ospita una Madonnina. Non è la prima volta. In passato il luogo era già stato vandalizzato. E non è tutto, perché i frequentatori del parco denunciano anche che, in un'altra parte del parco, alcuni giovani hanno bruciato la base di una tettoia, forse per "scaldarsi".

L'episodio ha generato un acceso dibattito: non pochi chiedono che vengano ripristinate le colonnine Sos, anche se qualcuno fa notare che, in passato, quando erano attive, in occasione di un incendio non era comunque arrivato nessuno. E Marco Bestetti, presidente del Municipio 7, invita in ogni caso ad avvertire le autorità non appena ci si imbatte in qualcosa d'insolito.

Soltanto venerdì 10 febbraio era andata a fuoco la sede dell'Unione Pescatori Cava Aurora, sempre al Parco delle Cave. In quel caso, però, nessun atto doloso: l'incendio era stato generato da una scintilla in una stufa a legna.