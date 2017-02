La truffa e la razzia a casa dell'anziana, poi scappano con la finta auto dell'acquedotto

Un'anziana di 80 anni è stata truffata da due sconosciuti nel suo appartamento di via Fratelli Bozzi, nel quartiere di Quarto Cagnino (periferia ovest), a Milano. E' accaduto nella mattinata di mercoledì 8 febbraio intorno alle nove e mezza.

Il bottino è di 7.700 euro e svariati gioielli e orologi, anche di pregio. La donna è stata ingannata da due individui che si sono presentati come tecnici per la verifica dell'impianto del metano e che, a quanto riferito alla polizia, non appena entrati nell'appartamento hanno spruzzato uno spray per creare odore e rendere ancora più credibile il controllo.

Secondo quanto riporta la questura di Milano, i due si sarebbero allontanati a bordo di un'auto con la scritta "acquedotto" sulla fiancata.