Milano, cerca di forzare posto di blocco e travolge in auto poliziotto: l'altro agente spara

Sparatoria a Milano nel primo pomeriggio di lunedì 14 gennaio, in zona Baggio: un agente di polizia ha sparato due colpi di pistola all'indirizzo di un'auto con un malvivente in fuga.

I fatti. Due agenti del nucleo investigativo del commissariato Lorenteggio, in abiti borghesi, stavano effettuando un controllo sullo spaccio di droga quando si sono imbattuti in due nordafricani che, per qualche gesto, li hanno insospettiti. Così hanno deciso di bloccarli in strada per un controllo.

Effettivamente uno dei due aveva alcuni grammi di cocaina in tasca. Durante le fasi del controllo, però, uno dei malviventi è riuscito a divincolarsi ed è salito sulla sua vettura, una Bmw, ingranando la retromarcia con lo sportello ancora aperto. Uno dei due agenti, l'assistente di pattuglia, ha afferrato con le mani l'uomo cercando di tirarlo fuori dall'auto ma ha avuto la peggio: durante la retromarcia, lo sportello ha urtato contro un'auto in sosta e si è aperto a 180 gradi, incastrando il poliziotto e facendolo cadere per terra.

Il malvivente ha poi ingranato la prima per darsi alla fuga. L'altro poliziotto (il coordinatore della pattuglia) ha quindi sparato due colpi d'arma da fuoco all'indirizzo delle gomme, senza riuscire a bloccare l'auto, mentre il secondo nordafricano a sua volta si divincolava e scappava a piedi.

L'auto è stata ritrovata più tardi in via Barbiera, non molto lontano da via Colla, sempre nel quartiere di Baggio. Aveva le due gomme destre forate dai colpi di pistola dell'agente. Nessuna traccia invece dei due fuggitivi. Quanto al poliziotto ferito, avvertiva dolori al torace e alla mano ed è stato portato all'ospedale San Carlo in codice giallo. Ora il commissariato Lorenteggio indaga sull'episodio.

Uomini in fuga in Barona

E domenica 13 gennaio due uomini non si sono fermati all'alt della polizia, in zona Barona, accelerando per cercare di "seminare" gli agenti che li inseguivano. Tuttavia sono rimasti "imbottigliati" nel traffico e, alla fine, sono stati catturati. Con sé avevano droga e quasi 5 mila euro in contanti.