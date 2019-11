Vandalizzato il Giardino dei giusti inaugurato dalla Segre: "Sono peggio dei fascisti"

Deturpato e vandalizzato l'anfiteatro del Giardino dei Giusti di Milano, da poco riqualificato e inaugurato alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre. Ignoti, infatti, hanno agito con della vernice rossa nella notte.

La denuncia arriva da Simone Zambelli, il presidente del Municipio 8 dove si trova il Giardino che celebra i giusti che si sono opposti ai totalitarismi. "La bellezza è stata rovinata da qualcuno, che nella notte, ha scritto 'fuori le ruspe dal parco' sulla segnaletica verticale ma ancor più grave è che la stessa mano ha deturpato le luci dell' Auditorium del Giardino dei Giusti appena inaugurato dalla nostra amata senatrice Liliana Segre - ha scritto -. Come Municipio 8 faremo un esposto di denuncia contro ignoti, la misura è colma".

Maran: "Chi l'ha imbrattato peggio dei fascisti"

"Per me chi ha imbrattato stanotte il Giardino dei Giusti è peggio dei fascisti - ha detto commentando l'episodio l'assessore all'Urbanistica Pier Maran -. I fascisti sono nostri nemici, li combattiamo e loro ci combattono. Uno che deturpa il giardino inaugurato poche settimane fa dalla Sen. Liliana Segre per supposti motivi ambientalisti è molto peggio perché dimostra di avere una scala di valori così sballata da non comprendere che qualunque legittimo diritto di critica si ferma prima di deturpare un luogo così importante per la coscienza civile della nostra comunità, per di più in giornate così difficili dal punto di vista del rispetto rispetto a questi valori e alle persone che hanno promosso e realizzato questo luogo".

"Ora non ci resta che rimetterci a lavoro e sistemare le cose perché sia tutto a posto quando in settimana verrà dedicato un albero a Vaclav Havel", conclude.

A breve il vandalismo verrà rimosso.