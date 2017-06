La chiesa evangelica perseguitata a Quarto Cagnino: ennesimo atto vandalico

Ennesimo atto vandalico nei confronti della chiesa "Semplicemente Amore" di via Fleming, zona Quarto Cagnino. Lo denuncia il pastore Riccardo Tocco. L'episodio è avvenuto alle nove di sera di mercoledì 31 maggio. Al furgone della chiesa sono state squarciate tutte le ruote. Ed è la terza volta nel giro di sei mesi, tant'è vero che normalmente il mezzo viene parcheggiato nel giardino. Tranne mercoledì sera, per lavori di ristrutturazione.

«Persone ignote, in pieno giorno, hanno fatto il nuovo scempio, incredibilmente non viste da nessuno in un quartiere così densamente popolato», fa notare il pastore, che lamenta anche che le forze dell'ordine, in questi mesi, non hanno mai "bussato" alla porta della chiesa per aggiornare sulle indagini in corso. «Evidentemente gli autori si sentono impuniti», è la conclusione di Tocco.

Il pastore elenca poi la serie di atti (vandalici o vere e proprie aggressioni) accaduti fin dall'arrivo nel quartiere, nel 2003. Molti furti, un tentativo di accoltellamento del pastore, un pestaggio di un fedele, l'imbrattamento delle porte di accesso con escrementi, il lancio di pietre dagli alloggi comunali, le minacce agli operai del comune, addirittura l'incendio del locale di culto con l'esplosione di una moto.

«Da anni chiediamo che vengano trovati i responsabili materiali e, a nostro avviso, chi orchestra sistematicamente, una serie fino ad ora inarrestabile di episodi lesivi della nostra libertà di culto; e che essi, riconosciuti tali, siano assicurati alla giustizia», conclude Tocco.