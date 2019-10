Milano, gli ultras della Curva Nord a difesa del Baretto "contro" i tifosi dell'Atalanta a San Siro

Lo avevano promesso. E lo hanno fatto. Mercoledì pomeriggio, giorno in cui a San Siro si giocava Atalanta-Shakhtar di Champions League, gli ultras della Curva Nord dell'Inter si sono radunati fuori dal Baretto, storico punto di ritrovo della tifoseria nerazzurra, per "difendere" il loro territorio.

Tra le due tifoserie, infatti, non scorre buon sangue e i tifosi meneghini non avevano visto di buon occhio la decisione di palazzo Marino di concedere il Meazza alla squadra orobica per le proprie partite europee.

"Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia", si leggeva in una nota del tifo organizzato nerazzurro, che aveva fatto riferimento anche ai tanti ostacoli incontrati per organizzare la festa - che si era poi tenuta a San Siro - ai giardini Montanelli.

"Ancora una volta - avevano proseguito gli ultras - ci vediamo costretti a manifestare civilmente il nostro disappunto e per questa ragione invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions".

"Il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico con l’obiettivo - avevano concluso - di richiamare l’attenzione sull’assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica".

E in effetti durante il presidio non si sono registrati momenti di tensione. I bergamaschi sono entrati tranquillamente al Meazza - la curva ha occupato il primo verde -, mentre i tifosi della Nord sono rimasti davanti al Baretto.