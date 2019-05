Tragedia in via Maratta a Milano, donna precipita al suolo dal quinto piano e muore

Una donna di 83 anni è morta precipitando al suolo dal quinto piano di un palazzo al civico 6 di via Maratta a Milano (zona Piazzale Selinunte) nel pomeriggio di lunedì 27 maggio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della donna sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Inutili i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che stanno svolgendo gli accertamenti del caso, oltre agli uomini dell'Esercito. Secondo quanto trapelato si sarebbe trattato di un gesto volontario.