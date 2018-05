Sorpresi mentre confezionano le dosi di cocaina in casa. Quattro arrestati

Sono stati sorpresi in casa mentre confezionavano dosi di cocaina per poi venderle. La polizia, martedì 29 maggio, ha arrestato quattro giovani egiziani in una palazzina popolare del quartiere di San Siro.

Gli agenti del commissariato Bonola erano impegnati in un servizio di controllo dello spaccio di droga nel territorio di competenza. Attraverso varie indagini avevano individuato un appartamento di via Abbiati nel quale presumevano che si svolgesse questa attività. Così, il 29 maggio, hanno effettuato un'irruzione sorprendendo i quattro giovani - tra i 19 e i 22 anni - che avevano attrezzato l'alloggio trasformandolo nella loro "base logistica".

I quattro sono stati arrestati in flangranza. Nell'appartamento - oltre alla cocaina e a tutto il materiale per confezionare le dosi - sono stati anche trovati 2 mila euro in contanti.