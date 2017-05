Droga consegnata a casa dei clienti come il cibo: arrestati nove spacciatori in bici | Video

Prendevano le ordinazioni sul cellulare. Poi, come qualsiasi servizio di consegna cibo a domicilio, arrivavano a casa dei clienti per effettuare la consegna. Peccato, però, che nelle loro borse non ci fossero pizze o cibo, ma droga.

Gli agenti del commissariato Bonola, dopo una lunga indagine, hanno arrestato nove pusher ritenuti responsabili di un giro di spaccio in zona San Siro.

Gli spacciatori, come mostrano le immagini della Questura, si aggiravano per il quartiere in giro e raggiungevano i clienti a casa per consegnare la droga. I pusher ricevessero sul telefonino “aziendale” anche cento telefonate al giorno: segno, questo, di come il giro fosse ampio e redditizio.

I poliziotti, nel corso delle indagini, sono riusciti a mettere le mani su tre chili e mezzo di cocaina e un chilo di eroina.