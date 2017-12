Sorpreso dentro un bar con hashish e mille euro: arrestato per spaccio

Un giovane è stato sorpreso all'interno di un bar con droga e molti soldi in tasca. E' successo nel pomeriggio del 26 dicembre nel quartiere di San Siro, precisamente in via Ricciarelli all'angolo con via Altamura.

Gli agenti del commissariato Bonola hanno effettuato un normale controllo intorno alle cinque di pomeriggio trovando nel bar alcuni clienti nordafricani tra cui il giovane, con addosso 17 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 1.050 euro in banconote di piccolo e medio taglio.

Non solo: il giovane aveva anche con sé alcuni fogli di carta scritti a mano, con le indicazioni di appuntamenti, probabilmente persone a cui vendere la droga. Secondo le generalità fornite, è cittadino marocchino e ha 26 anni. E' stato arrestato in attesa del processo per direttissima.