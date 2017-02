I rom occupano un negozio e lo usano per dormire

Un gruppo di rom ha occupato un negozio in strada. E' successo in via Val Levantina, zona Rembrandt/San Siro. Secondo quanto viene riferito, ogni sera verso le sette il gruppo rimuove il lucchetto (apposto alla saracinesca) ed entra all'interno del locale. Ci sarebbe stato anche un allaccio abusivo alla corrente elettrica perché, di sera, vengono accese alcune lampade all'interno, la cui luce è visibile da fuori.

Al mattino presto, poi, i rom se ne vanno dal negozio, chiudendolo con il lucchetto. «I negozianti di via Rembrandt sono preoccupati», commenta Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia in comune: «Da una decina di giorni si ripete la stessa scena e, casualità, nei paraggi si sono intensificati furti nelle autovetture e danneggiamenti».

Le forze dell'ordine sono già state avvertite. «La Real Estate Abusiva - ironizza De Chirico - continua l'appropriazione indebita di alloggi e ora anche di negozi sfitti».