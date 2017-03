Minorenne scappa col fidanzato e vanno a vivere nel camper rubato

Due giovani in fuga d'amore, un camper rubato, il padre della ragazza che va a riprendersi la figlia con la forza. E' la storia di quanto avvenuto in via Fleming (Quarto Cagnino) la mattina di sabato 11 marzo, dopo le sette. La vicenda è finita con l'intervento della polizia, per placare gli animi: gli animi si erano accesi e i due uomini si stavano picchiando.

Il prologo: una tunisina di 17 anni è innamorata di un ragazzo di 24, e decide di staccarsi dalla propria famiglia per seguire il suo fidanzato. La coppia va a vivere all'interno di un camper parcheggiato in via Fleming. Ma il padre della ragazza, un 46enne incensurato, dopo essere venuto a conoscenza del luogo in cui i due si sono "stabiliti", va a riprendersi la figlia.

Si presenta alle sette di mattina ed entra con la forza nel camper, provocando la reazione del 24enne: i due iniziano ad azzuffarsi e la ragazza difende il fidanzato. La polizia, dopo essere arrivata e avere sentito le versioni dei protagonisti, denuncia anzitutto il padre per violazione di domicilio. Poi compie gli accertamenti sul camper e scopre che è stato rubato, pertanto denuncia anche il 24enne per ricettazione.

I due uomini sono stati anche medicati sul posto dai sanitari del 118 perché si erano procurati alcune ferite a vicenda. Quanto alla 17enne, ha deciso di non tornare a casa col padre.