Rastrelliere per bici, giochi sull'asfalto, oasi di giardinaggio: ecco come sarà via Abbiati

Alcune associazioni e il Comune di Milano (anche col Municipio 7) si sono "uniti" per un obiettivo comune, riqualificare via Abbiati, strada del quartiere popolare di San Siro. Il patto di collaborazione è stato firmato a Palazzo Marino il 21 dicembre. Per il Comune c'era l'assessore alla cittadinanza attiva Lorenzo Lipparini (Radicali/+Europa). Le associazioni coinvolte sono il gruppo di ricerca del Politecnico "Mapping San Siro", "Alfabeti, "Genera", "Imby" e "Temporiuso.net".

Tra gli interventi previsti: una nuova grafica colorata con disegni a zebra e giochi per asfalto sul lato sinistro di via Abbiati, con vernici stradali non indelebili; tre piccole oasi, vasche per il giardinaggio. E ancora, nuove rastrelliere per biciclette, dissuasori contro la sosta irregolare e una grande scritta decorativa in metallo con la frase "Abbi cura". I lavori inizieranno a febbraio 2019.

"La firma di oggi - spiega l’assessore Lipparini - è doppiamente significativa per l’importanza dell’intervento che sarà realizzato e per l’innovativa forma di collaborazione che stiamo introducendo nel rapporto tra amministrazione e cittadini. Si tratta infatti del primo patto di collaborazione applicato alla rigenerazione urbana che viene siglato da Comune e associazioni nell’ambito della sperimentazione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni, lanciata lo scorso marzo. Uno strumento informale e accessibile a tutti che mette il Comune e i cittadini, singoli o associati, sullo stesso piano in una alleanza per la cura degli spazi e dei beni comuni".

"Allo stesso tempo - continua - diamo il via a un progetto di riqualificazione che può contare sul lavoro coordinato da progettisti e associazioni attivi sul territorio che hanno dialogato costantemente con il Municipio 7 e l’amministrazione comunale, proponendo una soluzione che permetterà ai residenti della zona di tornare a vivere e animare il loro spazio pubblico".