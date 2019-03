Case popolari: Aler non ha soldi, slitta di un anno la ristrutturazione

Andavano reperite urgentemente risorse per lavori da effettuare al più presto altrove. E' questo, più o meno, il motivo addotto da Aler Milano per giustificare lo slittamento dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzo di piazzale Selinunte 6, zona San Siro, dal 2018 al 2019.

Lo rende noto la stessa Aler al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco, che ha effettuato una richiesta di accesso agli atti dopo che gli era stato segnalato che i lavori non stavano partendo. «L'ennesimo caso in cui Aler fa slittare di anno in anno le opere necessarie ad ammodernare l'edilizia residenziale pubblica», commenta Di Marco.

L'intervento complessivo sarebbe stato di 2 milioni e mezzo di euro, comprendendo anche lavori per l'efficientamento energetico dell'edificio, con conseguente calo delle bollette. «L'intervento è stato posticipato di un anno a causa di lavori imprevisti che si sono resi improrogabili nel corso del 2018 (ad esempio i balconi in via dei Cinquecento) e che hanno richiesto di essere trattati con precedenza», scrive Aler Milano nella risposta al consigliere pentastellato.

Di Marco chiede «un piano strutturale di investimenti certi nel tempo, superando lo stallo dovuto al sottofinanziamento e ad interventi tampone fatti a macchia di leopardo e sovente rinviati sine die di anno in anno».

Proprio domenica, nella vicina via Abbiati, il Comune di Milano e il Municipio 7 (insieme a varie associazioni) hanno inaugurato un progetto di rigenerazione urbana in area pubblica (su marciapiedi) con tanto di scritta "Abbi Cura".