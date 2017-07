Rapina sventata con il nuovo comando mobile dei vigili urbani

Primi risultati per il comando mobile di polizia locale di piazzale Selinunte, a San Siro: una donna è stata arrestata per rapina aggravata. E' successo lunedì 24 luglio pochi minuti dopo mezzogiorno.

L'operazione si è compiuta grazie all'unità mobile di comando, "fiore all'occhiello" dei nuovi vigli di quartiere presentati da poco dall'amministrazione comunale. In nove quartieri (per ora: da settembre saranno ventisette) sono previsti pattugliamenti costanti dei vigili in bicicletta e, a San Siro e Corvetto, anche le unità mobili di comando, che permettono di monitorare l'area anche attraverso telecamere.

«Il comando mobile è diventato il punto di riferimento per i cittadini e un presidio in un'area particolarmente complessa», è il commento dell'assessore alla sicurezza Carmela Rozza riguardo a quello di piazzale Selinunte.

Polizia locale arresta rapinatrice grazie al comando mobile

Lunedì a mezzogiorno gli agenti che stazionano presso il comando mobile hanno ricevuto la segnalazione - da parte di un testimone oculare - di una rapina perpetrata poco prima nella piazza. Gli agenti di polizia locale sono intervenuti e hanno bloccato la donna, la 36enne S.C., che aveva appena strappato un orecchino ed una collana d'oro ad una connazionale dopo averla minacciata con un cacciavite.

La donna, che ha alcuni precedenti, è stata portata a San Vittore. Dal 10 luglio, giorno in cui è entrato in funzione, il comando mobile ha ricevuto circa sessanta segnalazioni ed è intervenuto in occasione di due scippi e due casi di soccorso a donne che hanno raccontato agli agenti di essere state picchiate dai fidanzati.