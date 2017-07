Le punta il cacciavite alla gola e le strappa la collana

Una donna di 36 anni — cittadina marocchina, irregolare e con alcuni precedenti — è stata arrestata dagli agenti della polizia di Milano mercoledì mattina in piazzale Selinunte con l'accusa di rapina aggravata.

La 36enne, secondo quanto ricostruito in una nota del comando di piazza Beccaria, ha minacciato una donna con un cacciavite, poi le ha strappato la collanina d'oro che aveva al collo e un orecchino. Ha tentato di scappare ma un testimone che ha assistito alla scena ha chiamato gli agenti del comando mobile della polizia locale che hanno fermato la donna. Accompagnata al comando della polizia locale per l'identificazione, successivamente è stata accompagnata nella casa circondariale di San Vittore.

Dal 10 luglio, giorno in cui è entrato in servizio, il comando mobile ha ricevuto circa sessanta segnalazioni d è intervenuto direttamente nel caso di due scippi, oltre alla rapina di lunedì, e in due casi di soccorso a donne che hanno raccontato di essere state percosse dai rispettivi fidanzati.

"Il comando mobile è una novità importante dell'attenzione della giunta Sala alle periferie — commenta Carmela Rozza, assessore alla Sicurezza — ed è diventato un punto di riferimento per i cittadini e un presidio in un'area particolarmente complessa. Al di là delle segnalazioni ufficiali, sono infatti decine le persone che ogni giorno si recano al comando per avere informazioni e per confrontarsi con gli agenti sulle questioni più disparate".