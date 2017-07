Via Paravia, anziana aggredita e rapinata: strattonata e buttata a terra per la borsetta

È stata aggredita alle spalle in pieno giorno mentre rincasava dopo aver prelevato al bancomat. È stata strattonata, scippata e poi gettata a terra, tutto per la borsetta che aveva al braccio.

Mattinata di paura quella di mercoledì 12 luglio per una signora di ottantasei anni, italiana, aggredita intorno alle 10 in via Paravia a Milano (zona San Siro). Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la vittima è stata avvicinata da un ragazzo che l'ha strattonata e spinta a terra per poi scappare con la borsetta.

La donna, nella caduta, ha riportato alcune lievi escoriazioni, e è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. La polizia, invece, sta indagando per cercare di risalire all’identità del rapinatore.