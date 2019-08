Bus di Lampugnano, turista picchiato e derubato di tutto

Ancora violenza ai danni di un turista, derubato di tutto.

È accaduto l'altra, a Lampugnano, intorno alla mezzanotte, a un viaggiatore bulgaro di 22 anni che stava aspettando un autobus diretto a Lione. L'uomo è stato colpito più e più volte da due balordi.

In base alle prime ricostruzioni, in particolare, il 22enne sarebbe stato prima aggredito e immobilizzato dai due e poi colpito in faccia.

I rapinatori gli avrebbero portato via una borsa che conteneva una macchina fotografica e un computer. Il giovane aggredito è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato all'ospedale San Carlo solo per accertamenti, ma non aveva gravi ferite. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare i due malviventi.