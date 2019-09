Milano, entra in gelateria e punta una pistola contro i gestori: «Datemi l'incasso»

E' entrato in gelateria e ha puntato una pistola all'indirizzo dei gestori. E' così che, martedì sera, si è consumata una rapina in zona San Siro, precisamente in via Rembrandt, nella gelateria che prende il nome dalla strada, al civico 12: un locale frequentato tutto il giorno anche come bar e molto conosciuto in zona.

E' successo alle nove e un quarto di sera. Il malvivente, che parlava italiano senza inflessioni, è stato descritto come un uomo tra i 45 e i 50 anni d'età. Giacca blu, occhiali a vetri piuttosto spessi e una sciarpa bianca che, avvolta, copriva in parte il viso. A completare il mascheramento, un cappellino con vistosa visiera.

100 euro di incasso

L'uomo ha puntato una pistola ai gestori pretendendo l'incasso. Non si sa se fosse una pistola giocattolo. I gestori non hanno potuto far altro che consegnargli circa 100 euro in contanti, per poi vederlo dileguarsi senza lasciare apparenti tracce. E hanno chiamato la polizia, che indaga sul fatto.