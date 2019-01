Milano, rapina al bar di Esselunga: carabiniere insegue e arresta il ladro mentre fa la spesa

Ha sfilato il portafogli a una donna che era davanti a lui. Poi ha aggredito, spinto e fatto cadere una guardia giurata. Quindi, non contento, è fuggito e ha cercato di resistere anche ai militari che ormai lo avevano fermato e che alla fine, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo.

Un uomo di quarantasette anni, un cittadino algerino con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato giovedì pomeriggio dai carabinieri con le accuse di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il suo "spettacolo" è iniziato alle 18.30 all'interno del bar Atlantic nell'Esselunga di via Novara. Lì, il 47enne ha rubato il portafogli a una donna di cinquantotto anni, ma è stato scoperto dalla guardia giurata che lo ha fermato. Il malvivente, per guadagnarsi la fuga, ha reagito colpendo l'addetto alla sicurezza, che è caduto ed è rimasto lievemente ferito. Sulle sue tracce, però, si è subito messo un carabiniere - in quel momento libero dal servizio - che si trovava nel supermercato per fare la spesa e che è stato attirato dalle grida arrivate dal locale.

Il militare ha raggiunto il fuggitivo su un bus della linea 64 e lo ha riportato in strada, dove poi il rapinatore è stato ammanettato e arrestato. In tasca i carabinieri gli hanno trovato anche un coltello con una lama di dieci centimetri.