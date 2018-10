Ragazzina 16enne aggredita in strada: uomo tenta di violentarla, lei lo picchia con la cartella

Un uomo l'ha trovata in strada, seduta su un marciapiede, mentre piangeva. Così, si è avvicinato e lei si è "aperta": le ha raccontato di quel 50enne che poco prima l'aveva fermata in strada e le aveva chiesto con insistenza e violenza di fare sesso. Quello stesso cinquantenne che lei ha poi riconosciuto e indicato ai carabinieri.

Un ecuadoriano di cinquantuno anni - sposato, regolare in Italia e senza nessun precedente - è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del nucleo Radiomobile per il reato di violenza sessuale. I militari - allertati da un italiano, anche lui cinquantenne - lo hanno fermato verso le nove poco lontano da una scuola di via Murillo.

Lì, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe fermato una ragazzina sedicenne che stava andando proprio a scuola e, dopo averla tirata per un braccio, le avrebbe fatto chiare e insistenti avance sessuali. La giovanissima avrebbe reagito colpendolo al volto con una cartella e lo avrebbe messo in fuga per poi scoppiare a piangere sotto shock.

Proprio in quel momento sulla stessa strada è passato l'italiano 51enne, che aveva da poco lasciato il figlio a scuola. L'uomo ha raccolto lo sfogo della ragazza, ha allertato i carabinieri e l'ha fatta salire in auto per accompagnarla dai professori. Durante il tragitto, brevissimo, la vittima ha visto in via Tempesta il suo aggressore, che è quindi stato bloccato.

L'ecuadoriano, ascoltato dai militari, ha respinto ogni accusa. La 16enne è stata poi accompagnata alla clinica De Marchi, dove l'hanno raggiunta i genitori: i medici le hanno diagnosticato una prognosi di tre giorni per lo shock.

A reagire all'aggressione era stata anche una ragazzina di diciassette anni, che la scorsa domenica era stata bloccata in strada da un uomo che aveva cercato di violentarla e poi l'aveva rapinata.