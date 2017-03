I parlamentari visitano San Siro, tra abusivismo e progetti non terminati

Una ricognizione generale delle periferie di Milano: è quanto ha fatto, il 6 e il 7 marzo, la commissine parlamentare d'inchiesta sulle periferie. Ad essere visitati sono stati - tra l'altro - i quartieri di San Siro (il primo della due giorni), via Bolla, Sesto San Giovanni e Rogoredo-Corvetto. Punto di partenza del tour il Laboratorio di Quartiere San Siro, con sede in piazzale Selinunte, per presentare ai parlamentari i lavori fatti con il "contratto di quartiere": progetti di riqualificazione in varie zone della città.

«Vedo che qui i soldi ci sono e sono stati impiegati bene finora», ha dichiarato tra l'altro Andrea Causin, di Area Popolare, presidente della commissione parlamentare. Il quartiere di San Siro ha comunque alcune peculiarità, come il fatto di ospitare 85 nazionalità diverse e un 45% circa di cittadini stranieri (dato fornito da Francesca Cognetti del Politecnico), e diversi problemi. Lucia Guerri (Comitato di Quartiere San Siro) ha evidenziato in particolare il fenomeno delle occupazioni abusive, il cui dato è di circa il 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e gli alloggi che rimangono vuoti per i motivi più vari.

«A San Siro c'è un problema endemico di sicurezza e di abusivismo», ha commentato Marco Bestetti, di Forza Italia, presidente del Municipio 7: «Se le istituzioni non intervengono su questo, il resto non si risolverà. Ci vuole una assunzione di responsabilità a livello nazionale perché Comune e Regione non possono intervenire da soli».

L'obiettivo dell'amministrazione comunale, illustrato da Gabriele Rabaiotti (assessore ai lavori pubblici), è quello di iniziare col terminare i contratti di quartiere già in essere. Poi - in altri quartieri - partiranno i progetti di "Fare Milano", il piano per le periferie elaborato dalla giunta di Giuseppe Sala.