San Siro, lite tra dieci persone per chi deve occupare (abusivamente) una casa Aler

Una famiglia di quattro persone, tra cui una donna incinta. E una seconda famiglia di altre sei persone, anche loro tutte egiziane. Sono questi i protagonisti di una lite dai contorni assurdi avvenuta domenica pomeriggio in via Giacinto Gigante, in zona San Siro a Milano.

Le due "fazioni", infatti, si sono scontrate tra loro per decidere chi avesse più diritto a occupare abusivamente una casa Aler. Stando a quanto ricostruito dalla Questura, in passato i quattro egiziani avevano preso possesso dell'appartamento per poi affittarlo - naturalmente in maniera illegale - agli altri sei, in cambio di un canone mensile. Domenica, stanchi dei ritardi nei pagamenti, i quattro si sarebbero presentati dagli ex "soci" per chiedere la restituzione della casa.

Da lì, ne è nato un parapiglia - fortunatamente non degenerato - che ha comunque costretto la polizia ad intervenire per riportare l'ordine. Gli stessi agenti hanno immediatamente avvisato Aler, proprietaria dello stabile, che ora con ogni probabilità prenderà provvedimenti per entrambe le famiglie.

"Siamo arrivati agli abusivi degli abusivi - il commento sarcastico del capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, Riccardo De Corato -. Ci sarebbe da ridere se non fosse una situazione drammatica. Siamo alla più totale anarchia - il j'accuse dell'ex vicesindaco, tra i primi a denunciare l'accaduto -. Continuando così, chi infrange la legge sa che la farà franca e chi è onestamente in lista d'attesa o affittuario deve sopportare questi personaggi. Gli sgomberi - ha concluso - vanno fatti a tappeto”.