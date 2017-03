San Siro, occupano abusivamente: centri sociali sventano lo sgombero di Aler

Occupato un appartamento nel quartiere Aler di San Siro nella serata del 22 marzo, in piazzale Falterona 1.

Sul posto sono arrivati, come al solito, gli ispettori di Aler oltre ai carabinieri. Ma questa volta anche i militanti del Comitato Abitanti di San Siro, vicino al centro sociale Cantiere, per "difendere" l'occupazione. La famiglia che ha occupato l'alloggio (composta da una donna e due figli) si sarebbe anche allacciata abusivamente al contatore della luce.

Alla fine lo sgombero in flagranza non c'è stato. Secondo quanto riportato dal Comitato, l'alloggio sarebbe «vuoto da anni» e la famiglia, in precedenza, «ha vissuto in un posto letto per mesi», prima dello sfratto. «Hanno occupato da soli, rifiutando le logiche del racket, perché non avevano un posto dove andare», conclude il Comitato.