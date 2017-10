Davanti alla figlia minaccia di morte l'ex moglie con un coltello: arrestato per tentato omicidio

Avrebbe impugnato un coltello, poi lo avrebbe rivolto verso l'ex moglie minacciandola di morte. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio e atti persecutori. È successo nella serata di domenica 1° ottobre in un appartamento di via Tracia a Milano (zona San Siro), nei guai un cittadino marocchino di 46 anni.

Tutto è successo poco prima delle 19.30, come ricostruito da via Fatebenefratelli. L'uomo si è presentato sotto casa dell'ex moglie, una ragazza di 23 anni che era appena rientrata con la bimba di tre anni nata dalla loro relazione. La giovane, dopo essersi difesa dalla lama scaraventando addosso all'ex marito il lettino della figlioletta, è scappata chiudendo nell'appartamento il 46enne e chiamando il 112. Lui, rimasto in casa con la bambina, ha tentato di scappare calandosi da una finestra, ma è stato fermato dai poliziotti della Questura.

Non era la prima volta: episodi simili erano già avvenuti in passato e gli agenti del 113 erano intervenuti per sedare alcuni loro litigi, precisano da via Fatebenefratelli. Non solo: la 23enne, che ha avviato le pratiche per la separazione, aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex marito. Per lui sono scattate le manette, nelle prossime ore ci sarà l'udienza per la convalida del fermo.

Sempre nella serata di domenica 1° ottobre gli agenti della Questura hanno arrestato un pregiudicato di 29 anni per maltrattamenti in famiglia.