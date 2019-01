Rubano una Enjoy e la lanciano a folle velocità: inseguiti dai carabinieri e arrestati

Si sono visti sfrecciare, davanti ai loro occhi, una Fiat 500 del car sharing Enjoy. Troppo veloce, in piena notte in viale Aretusa (zona San Siro), una strada che ha una sola corsia per senso di marcia. Così i carabinieri della compagnia Magenta hanno deciso di andarle dietro.

Ne è nato un inseguimento a folle velocità in piena notte (erano circa le due e mezza di sabato 5 gennaio), perché gli occupanti della 500 non volevano saperne di fermarsi. La loro fuga è terminata in via Anguissola, non molto distante, vicino a piazzale Bande Nere, quando i carabinieri sono riusciti a bloccare la vettura.

A bordo c'erano un albanese di 39 anni e un egiziano di 22, entrambi con precedenti. Avevano infranto il vetro della vettura e manomesso il computer di bordo: in pratica, avevano rubato l'auto senza far partire il regolare noleggio. I militari li hanno quindi arrestati per furto aggravato in concorso.