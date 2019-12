Cade da cavallo all'Ippodromo e si ferisce al bacino

Dramma sfiorato all'Ippodromo di Milano, la mattina della vigilia di Natale.

Un uomo di 49 anni, per cause da accertare, è caduto da cavallo ferendosi gravemente: avrebbe riportato un trauma al bacino. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito e l'hanno portato al Niguarda. Non è in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono serie.