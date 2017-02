Droga per la movida: maxi sequestro di hashish e 14mila euro in contanti

Colpo ai rifornimenti del "week-end" di droga per la movida nelle zone centrali a Milano e in Colonne. La polizia di Stato, infatti, venerdì sera ha arrestato, nel corso di una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga, due cittadini marocchini, H.M. di 36 anni e A.I. di 48 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del commissariato Mecenate hanno notato un atteggiamento sospetto di due extracomunitari, che si aggiravano molto circospetti. I due uomini sono stati seguiti a distanza fino a quando sono giunti in via Morgantini, in zona San Siro, dove sono stati sottoposti ad un controllo.

Gli accertamenti sul posto hanno fatto emergere che i due uomini erano in possesso di alcuni panetti di hashish e successivamente sono state perquisite le rispettive abitazioni ove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga.

Complessivamente sono stati sequestrati 14 chili di hashish e 14mila euro in contanti, con ogni probabilità proventi dello spaccio ai ragazzini.