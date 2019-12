Clienti con precedenti penali e rissa con molestie ai passanti: chiuso un bar tabacchi per 10 giorni

Licenza sospesa per dieci giorni al bar tabacchi Globe di piazzale Brescia, a Milano, su decisione del questore cittadino Sergio Bracco. Il decreto di sospensione della licenza è stato firmato il 4 dicembre e notificato il giorno successivo, sulla base dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza).

In numerosi controlli a partire dal mese di agosto, le forze dell'ordine hanno verificato che il locale era frequentato da una alta percentuale di persone con precedenti penali e di polizia: in occasione di un controllo erano stati 11 su 18, un'altra volta 9 su 20 e così via.

Tra i precedenti riscontrati, quelli in materie di armi, stupefacenti, contro la persona e contro l'ordine pubblico. Nel mese di agosto, in particolare, si era scatenata una lite tra clienti del bar in stato d'ebbrezza che nell'occasione avevano tenuto comportamenti molesti nei confronti delle persone che transitavano a piedi davanti al locale, ed un uomo (con fare minaccioso) aveva cercato lo scontro con un agente di polizia. Inoltre in un'altra occasione alcuni clienti del bar erano stati sorpresi a sporcare in strada con bisogni fisiologici.

Mercoledì 11 dicembre è stata invece sospesa (sempre per dieci giorni) la licenza del bar Family nel quartiere di Ponte Lambro: tra le altre cose, il proprietario del locale era stato sorpreso con 14 dosi di cocaina.