Le rubano il cane mentre va a fare colazione: ritrovato dopo l'appello con la ricompensa

E' stato ritrovato il cane di taglia grande (razza bovaro del bernese, cucciolo di 4 mesi) sparito il giorno di Ferragosto, a Milano, in piazzale Lotto.

La proprietaria, che aveva lanciato l'allarme su Facebook, aveva detto di essere uscita per pochi istanti per una colazione al McDonald's lasciando l'animale nell'auto per pochi minuti. Al suo ritorno l'amara sorpesa. Il cane non c'era più. La donna offriva una ricca ricompensa per il ritrovamento.

Il cane, Taz, è stato ritrovato dagli agenti di polizia in via Zamagna, mercoledì mattina: era in compagnia di un 15enne.