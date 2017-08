Le rubano il cane mentre va a fare colazione: l'appello e la ricompensa

Un cane di taglia grande è stato rubato il giorno di Ferragosto a Milano in piazzale Lotto.

La proprietaria, che ha lanciato l'allarme su Facebook, ha detto di essere uscita per pochi istanti per una colazione al McDonald's lasciando l'animale nell'auto per pochi minuti.

Al suo ritorno l'amara sorpesa. Il cane non c'era più. Viene offerta una ricca ricompensa per il ritrovamento. Pesa circa 30 chili, è molto affettuoso, ha collare, medaglietta e regolare microchip.

Chiunque lo riconoscesse può scrivere alla proprietaria.