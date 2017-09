Bimba di tre anni cade dal balcone: è grave

Una bimba di tre anni, di nazionalità egiziana, è caduta nel vuoto dal balcone di un piano rialzato in via Abbiati a Milano. Teatro del dramma - avvenuto verso le otto di martedì mattina - è stato il condominio al civico 5, dove la piccola vive insieme ai genitori.

Nella caduta, da un’altezza di circa due metri, la bambina ha riportato una ferita alla testa. Soccorsa da due ambulanze del 118, la vittima è stata trasportata all’ospedale Niguarda in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In via Abbiati sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Milano: stando ai primi accertamenti, la bimba era sola in casa al momento della caduta e sarebbe precipitata dopo essersi affacciata al balcone. I militari hanno attivato i servizi sociali, ma la piccola è stata riaffidata alla madre, che è arrivata sul posto pochi minuti dopo l'incidente.

Lunedì mattina in via Padova una donna era stata arrestata per abbandono di minore: aveva lasciato la figlia sola in casa per andare a bere.