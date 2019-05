Milano, il barista non lo serve velocemente: titolari aggrediti e picchiati dal cliente

Aveva perso la pazienza e voleva essere servito dal barista, così ha perso la testa e ha aggredito i titolari del locale. Attimi di follia nella serata di giovedì 30 maggio in viale Aretusa a Milano (zona Piazzale Selinunte). L'epilogo? Lui è scappato mentre uno dei due titolari del bar (una donna di 40 anni e un uomo di 44) è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto riferito dalle vittime agli agenti della Questura l'aggressore sarebbe un uomo di origini Nordafricane. Fortunatamente non c'è stata nessuna grave conseguenza uno dei titolari è stato accompagnato in codice verde al San Carlo mentre l'altro ha rifiutato le cure.