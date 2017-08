Uomo arrestato dai carabinieri: ricercato, era in mutande nascosto nel cassettone del letto

Per circa un mese non hai mai aperto la porta ai carabinieri. Poi, quando ha capito di essere ormai spacciato, ha cercato un ultimo - fantasiosissimo - nascondiglio, inutile.

I carabinieri della stazione di Porta Magenta hanno arrestato lo scorso fine settimana un uomo di quarantadue anni, italiano, già condannato agli arresti domiciliari per furto e raggiunto - lo scorso 17 luglio - da un nuovo ordine di carcerazione per lo stesso motivo.

Da inizio mese, secondo quanto riferito dai militari del comando provinciale di Milano, l’uomo non era mai stato trovato nella sua abitazione di via Ricciarelli, zona San Siro, e per questo era già formalmente ricercato per evasione.

Durante l’ultimo controllo, però, i carabinieri hanno notato una persona che si aggirava tra le stanze della casa, cercando di nascondersi. Poco dopo, alla porta si è presentato un uomo di quarantanove anni - zio del ricercato -, che ha riferito di essere solo in casa e di aver tardato perché ancora a letto a dormire.

Proprio nascosto nel cassettone del letto, però, i militari hanno scoperto il quarantaduenne, che a quel punto si è arreso ed è finito in manette. Non è escluso che avesse deciso di rendersi irreperibile sapendo che a breve sarebbe stato condannato una seconda volta. Suo zio, invece, è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento personale.

Nel solo mese di luglio, le manette sono scattate per altre trentaquattro persone, tutte arrestate dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari.

Foto: il letto dove era nascosto l'uomo