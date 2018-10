Milano, in giro di notte con una Enjoy rubata: "È di mia cugina", ragazzo 19enne arrestato

Con estrema calma e tranquillità ha detto che quell'auto l'aveva regolarmente presa a noleggio con l'account di sua cugina. Poi, sempre con la stessa calma, ha dato ai carabinieri un nome e un cognome reali, veri, convinto di farla franca. Ma a metterlo nei guai, purtroppo per lui, sono state le sue impronte digitali.

Un ragazzo di diciannove anni, un giovane milanese con precedenti per furto e ricettazione, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì per falsa attestazione a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per ricettazione, truffa e sostituzione di persona.

I militari della Pmz Magenta lo hanno fermato alle 4.30 in viale Migliara dopo averlo sorpreso a bordo di una Fiat 500 Enjoy con il parabrezza posteriore completamente distrutto e lo sportello lato passeggero danneggiato. Ai carabinieri il 19enne ha spiegato di aver preso la macchina a nome di sua cugina e di aver trovato la vettura già danneggiata al momento del noleggio. Lui stesso, senza documenti, ha poi dato alla pattuglia un nome e un cognome, risultati esistenti.

Gli investigatori però non si sono "arresi" ed è bastato un controllo incrociato con la centrale operativa di Enjoy per capire che in realtà quella Fiat 500 era stata rubata. Dalle impronte digitali è poi emerso che l'identità del ragazzo era in realtà un'altra e che i dati che aveva fornito all'inizio li aveva "rubati" da un profilo Instagram.

A quel punto per lui sono scattate la manette e lunedì mattina è stato processato per direttissima.