Arrestato (ancora) 'nonno pusher': pizzicato con 100 grammi di cocaina

Ha superato da un bel pezzo gli 'anta'. Ma la passione per lo spaccio di cocaina non passa mai.

Un uomo di 82 anni, pregiudicato per droga, B.M., è stato arrestato dalla Polizia che lo ha sorpreso in casa a spacciare coca, a Milano. L'anziano, conosciuto come 'nonno pusher', era già stato arrestato il primo febbraio scorso sempre per il medesimo reato - ed in passato più volte - ed è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e di tutto il necessario per il confezionamento.

Secondo il racconto delle forze dell'ordine, nell'appartamento, quando gli agenti delle 'Volanti' sono intervenuti, c'erano due acquirenti (che sono stati segnalati in prefettura come assuntori di stupefacenti) e una donna russa con cui convive, che ha 44 anni in meno di lui. I poliziotti sono intervenuti intorno alle 12 di sabato, dopo la segnalazione di uno strano viavai dal suo condominio, in via Fleming, zona San Siro.