Un teatro di periferia tra i premiati dell'Ambrogino d'Oro: lo Spazio Teatro 89

Una sala teatrale di periferia, nel quartiere di Quarto Cagnino, ha conquistato l'Ambrogino d'Oro per il 2019: è lo Spazio Teatro 89, che prende il nome dal civico di via Fratelli Zoia in cui è stato realizzato, nel 2006, l'auditorium polifunzionale. Il riconoscimento (attestato di civica benemerenza) verrà consegnato il 7 dicembre al Teatro Dal Verme nella consueta cerimonia degli Ambrogini da parte del sindaco di Milano Beppe Sala.

A ritirarlo sarà Federico Ugliano, direttore del teatro. «Per noi è il riconoscimento di un lavoro costante e quotidiano che svolgiamo con passione e tenacia sul territorio - spiega -. Un impegno in cui crediamo fortemente, finalizzato alla valorizzazione delle tante realtà con cui collaboriamo, per permettere a tutti i cittadini della nostra zona, nella periferia ovest della città, di poter usufruire di un luogo di cultura, socialità e intrattenimento».

«Dedichiamo questo premio - continua Ugliano - a Claudio Acerbi, primo direttore dello Spazio Teatro 89, senza il quale, probabilmente, la nostra struttura non avrebbe mai visto la luce». Spazio Teatro 89 è un progetto della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi che da oltre un secolo opera per la costruzione di una società proiettata al progresso e allo sviluppo.

Nel corso degli anni, Spazio Teatro 89 ha ospitato rassegne musicali, spettacoli teatrali, mostre ed eventi culturali di ogni tipo. Lo stesso 7 dicembre sarà uno dei luoghi di Milano in cui verrà proiettata gratuitamente la "Tosca" in occasione della Prima della stagione del Teatro alla Scala.