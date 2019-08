San Siro, minacciato e aggredito mentre cammina nel parchetto

Aggressione nella notte in piazzale Selinunte. E' successo tra l'1 e il 2 agosto nel parchetto in mezzo al grande piazzale al centro del quartiere popolare di San Siro.

La vittima è un marocchino di 20 anni. Questi stava camminando nel giardinetto quando, con una scusa banale, è stato avvicinato da tre connazionali che, poi, lo hanno minacciato e ferito con un coccio di bottiglia.

Il 20enne si è leggermente ferito a un braccio. Ha rifiutato le cure mediche dei sanitari del 118. Sul caso indaga la polizia, intervenuta quando i tre aggressori si erano già dileguati.

San Siro: i precedenti

Domenica 28 luglio, sempre in piazzale Selinunte, due studenti di 16 e 18 anni sono stati rapinati della videocamera: stavano girando un reportage nel quartiere come compito scolastico estivo, quando sono stati avvicinati da una "baby gang" di tre ragazzi. Uno dei rapinatori è stato poi individuato e denunciato.

La sera precedente, invece, nella vicina via Morgantini, due marocchini avevano ingaggiato una lite finita con una coltellata. Mentre il ferito finiva in ospedale, l'altro veniva arrestato per tentato omicidio.