"Il pesce che mi hai venduto non è fresco": lite al mercato rionale

Lite al mercato rionale di via Osoppo (zona piazzale Brescia) nella mattinata di giovedì 13 aprile. Tutto per colpa di un pesce acquistato da una donna che, a casa, si è accorta (a suo dire) che non era fresco, così è tornata, intorno a mezzogiorno e un quarto, al mercato per farsi ridare i soldi.

E qui le versioni della donna e del pescivendolo divergono. Lei sostiene che, in risposta, quello le avrebbe lanciato un pesce colpendola al volto. Lui ribatte di avere chiesto alla cliente di esibire lo scontrino e quella le avrebbe lanciato addosso il pesce ritenuto non fresco.

Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dai passanti. Gli agenti hanno identificato entrambi: il venditore di pesce è un italiano di 27 anni, la cliente una ecuadoregna di 50 anni che ha rimediato una denuncia per avere inizialmente fornito false generalità ai poliziotti.