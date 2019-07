Notte di sangue a Milano, accoltellato in via Morgantini: è grave, indaga la polizia

Un uomo di 32 anni è stato accoltellato in via Morgantini a Milano (zona San Siro) nella serata di sabato 27 luglio. Le sue condizioni sono gravi: è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda dove è stato operato d'urgenza nel cuore della notte.

Tutto è accaduto intorno alle 22.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano ma secondo quanto trapelato sembra che l'uomo sia stato raggiunto al torace da un fendente sferrato con un grosso coltello.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari lo hanno stabilizzato e successivamente lo hanno trasportato a sirene spiegate all'ospedale di Niguarda.

Stando a quanto riferito dalla Questura l'autore del gesto è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e l'arma, un grosso coltello da cucina, è stata trovata e sequestrata. Sia aggressore che vittima sono cittadini stranieri irregolari in Italia. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'accoltellamento.