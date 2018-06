Terrore per una donna a Milano: due ladri irrompono in piena notte nella sua abitazione

Paura per una signora milanese, la notte tra domenica e lunedì, in via Aldobrandini, zona San Siro a Milano. Attorno alle tre la donna è stata risvegliata da alcuni rumori sospetti che provenivano dal suo balcone. Senza farsi notare, ha visto che due uomini avevano rotto la zanzariera e stavano cercando di entrare in casa.

Terrorizzata, la signora, che in quel momento si trovava sola nell'abitazione, ha subito chiamato i carabinieri. Durante la telefonata, probabilmente, i malviventi hanno capito che qualcosa non andava ed hanno cercato di fuggire ma l'arrivo delle pattuglie del Nucleo Radiomobile è stato molto veloce e per uno di loro non c'è stato tempo. I militari lo hanno trovato ancora appollaiato nel balcone della vittima.

Per lui scatta l'arresto per furto in abitazione in concorso. E' un cittadino algerino di 34 anni. Il suo complice è adesso ricercato.