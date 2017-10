"Dammi la collanina altrimenti ti taglio la gola": anziana rapinata in pieno giorno a Milano

È stata aggredita alle spalle in pieno pomeriggio mentre stava rincasando, tutto per le collanine che portava al collo.

Pomeriggio di paura, quello di lunedì 9 ottobre ottobre, per un'anziana di ottant'anni, italiana, aggredita e rapinata in via Simone Saint Bon a Milano (zona Inganni). Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, la vittima è stata avvicinata intorno alle 16.30 da un ragazzo che l’ha aggredita alle spalle e minacciata: "Dammi la collana che hai al collo o ti taglio la gola", le avrebbe detto. Terrorizzata dalle parole del rapinatore ha obbedito.

La polizia sta indagando per cercare di risalire all’identità del rapinatore.