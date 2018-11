Milano, ragazzo aggredito di notte al Parco: colpito con un machete alla testa e rapinato

Lo avrebbero colpito alla testa con un machete, soltanto di striscio. Poi, gli avrebbero preso il cellulare e sarebbero scomparsi nel nulla.

Un ragazzo di ventitré anni, cittadino di El Salvador, ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato nella notte tra domenica e lunedì in via Broggino, accanto al parco delle Cave e poco lontano da dove vive.

Verso l'1.30, stando a quanto raccontato dalla stessa vittima, il 23enne è stato avvicinato da tre uomini - da lui descritti come sudamericani - che lo hanno bloccato e minacciato per poi intimargli di consegnare loro il telefono. A quel punto, uno dei malviventi lo avrebbe colpito con il machete alla testa, gli avrebbe scippato il telefono e poi sarebbe fuggito insieme ai complici.

Il ragazzo è stato soccorso dai carabinieri - allertati da un passante - e da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice giallo al San Carlo. La lama del machete lo ha colpito soltanto di striscio e fortunatamente non è in condizioni gravi.