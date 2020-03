Milano, due farmacie rapinate in periferia a pochi minuti di distanza

Due rapine in farmacia si sono consumate a pochi minuti di distanza e nella stessa zona di Milano, la periferia sud-ovest. Ma non è detto che i colpi siano stati messi a segno dallo stesso gruppo di persone, pur se qualche similitudine c'è. Su entrambi gli episodi indaga ora la polizia di Milano.

La prima rapiina è stata effettuata alle sei meno dieci di venerdì 6 marzo, nel pomeriggio, ad opera di due uomini con il volto travisato da scaldacollo, che sono entrati nella farmacia di via Saint Bon, zona Inganni, con in pugno le pistole: hanno intimato di consegnare i soldi (circa 300 euro il bottino) e hanno atteso qualche minuto sperando che si aprisse la cassaforte, ma invano: così sono scappati via senza lasciare tracce. Illesa la farmacista presente in negozio.

La seconda rapina in via delle Betulle, al quartiere degli Olmi, poco dopo le sei di pomeriggio: anche in questo caso ad opera di due uomini armati di pistola, ma stavolta con il volto nascosto da cappucci. Dopo avere ottenuto l'incasso di circa 250 euro, i due sono usciti: fuori dal negozio li attendevano due complici a bordo di un'auto a motore acceso.