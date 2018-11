Ruba un panettone al Carrefour e minaccia i poliziotti: "Io sono la figlia di Vallanzasca"

Giovedì sera per l'ennesima volta è tornata lì. Verso le 21, si è presentata di nuovo nel supermercato che negli ultimi giorni aveva già "visitato". Questa volta, però, una volta scoperta, i vigilantes hanno deciso di allertare la polizia e per lei sono scattate le manette, nonostante un tentativo di difesa decisamente singolare.

Una donna di 43 anni, italiana e con precedenti, è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata ed è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

I poliziotti l'hanno fermata nel Carrefour di via delle Forze Armate, dove aveva appena rubato una birra e un panettone, per un valore totale di 40 euro. Alla vista degli agenti - chiamati dalla security - la 43enne ha lasciato cadere a terra un grosso coltellaccio e ha iniziato a minacciare la guardia al grido di "tu non sai chi sono io, ti taglio la gola". La stessa sorte è poi toccata agli agenti, a cui la donna - tra insulti e minacce - ha urlato di essere "la figlia di Vallanzasca", il criminale milanese più famoso di sempre.

A quel punto la 43enne, che nei giorni precedenti aveva già cercato di rubare nel supermercato, è stata ammanettata e portata via.