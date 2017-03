Accerchiato e aggredito da dieci giovani nel mezzanino del metrò a Bisceglie

Brutale aggressione, senza apparente motivo, nel tardo pomeriggio del 15 marzo presso la metropolitana di Bisceglie. L'ha subìta un ragazzo italiano di 30 anni, che nel mezzanino, presso la postazione fissa di Atm, è stato accerchiato e picchiato da una decina di giovanissimi di varie nazionalità, alcuni sicuramente minorenni.

L'episodio è avvenuto alle sette del pomeriggio e non è passato inosservato. L'operatore di stazione, vedendo e sentendo il parapiglia, è intervenuto disperdendo e facendo scappare i baby malviventi. La vittima ha ricevuto spintoni e pugni, ma non ha avuto necessità del soccorso sanitario. La polizia conduce le indagini per capire chi siano stati a picchiarlo e se si possa parlare di "baby gang".