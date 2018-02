Pugile devasta il cortile del condominio, poi si scaglia contro la pattuglia dei carabinieri

Un pugile professionista di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo, un salvadoregno residente a Milano, è stato fermato intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni condomini allarmati perché il giovane stava spaccando alcune bottiglie di vetro nel cortile dell'edificio in via Dalmine, zona Baggio.

Durante la sua sfuriata ha anche devastato un portone in vetro e quando sono arrivati i militari si è opposto all'arresto, scagliandosi anche contro la pattuglia e danneggiandola. Non è chiaro il motivo dell'atteggiamento del 23enne, che non apparterrebbe a nessun gruppo criminale, sul caso indagano i carabinieri.