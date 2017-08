Finti clienti truffano un programmatore: scappano con quasi 20mila euro in contanti

Prima di acquistare un software gli hanno chiesto di sottoscrivere una polizza. Lui ha accettato, firmato il contratto e pagato a loro la somma in contanti. Risultato? I suoi due "clienti" sono scappati con 19.500 euro. È successo nella mattinata di giovedì in un bar di via Sacco a Milano (zona Wagner), vittima della truffa un ragazzo di 25 anni. La notizia è stata diffusa dalla Questura.

Il programmatore e i suoi clienti si erano dati appuntamento al bar per discutere della pratica. Meglio: il giovane stava presentando loro la versione più aggiornata del programma che aveva sviluppato e aveva portato con sé i soldi per la polizza assicurativa. Quando i due hanno intascato i contanti sono scappati senza lasciare alcuna traccia.

Il giovane non ha potuto far altro che denunciare l'accaduto agli agenti della Questura che stanno indagando per risalire ai due malviventi.